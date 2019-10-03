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Тимошенко призвала аграриев не допустить распродажи земли

Новости » Политика    03.10.2019 - 12:47
Тимошенко призвала аграриев не допустить распродажи земли
Фото: Тимошенко во время общения с аграриями (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, судьбу земли имеет право решать только народ на референдуме

Решать судьбу украинской земли имеет право только народ на референдуме. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной радой, протестуя против открытия рынка земли.

По ее мнению, добиться принятия законов о референдуме и проведения всенародного голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно, поскольку от этого зависит будущее страны.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что правительственный законопроект о распродаже земли был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета. И это при том, что этот документ не воспринимается пока ни обществом, ни аграриями.

Как отметила нардеп, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством.

Кроме того, пояснила Тимошенко, предполагается, что первоочередное право купить землю получат те, кто арендуют ее. А сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и только ждут, как быстро их купить, заявила нардеп.

К тому же, купить сельскохозяйственные угодья можно будет по установленной рыночной цене. Это означает, что если кто-то на 100 долл. даст больше, то будет иметь преимущественное право ее купить, добавила политик.

"Политической воли наивысшего уровня отдать землю украинским фермерам, селянам нет. Есть воля запустить сюда безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Вживую. Вместе с фракцией общаемся с аграриями, которые собрались перед Верховной Радой, протестуя против открытия рынка сельскохозяйственной земли

Опубликовано Юлией Тимошенко Четверг, 3 октября 2019 г.

Тимошенко считает неприемлемой и норму о возможной для покупки площадь земли. Так, в одни руки можно будет купить 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тыс. гектаров) и не более 15% территории области.

"Это означает, что одну область могут купить 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", – убеждена она.

Политик призвала всех аграриев быть активными и вместе противостоять распродажи земли: "Или не дадим прикоснуться к нашей земле, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", – сказала парламентарий.

Именно объединяя усилия надо остановить процесс включения законопроекта о продаже земли к рассмотрению в парламенте, отметила Тимошенко.

Политик заявила, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания относительно целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекта в сессионном зале, а также на своем заседании в пятницу, 11 октября, рассмотреть все законопроекты относительно земли.

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