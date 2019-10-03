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Тимошенко закликала аграріїв не допустити розпродажу землі

Новини » Політика    03.10.2019 - 12:47
Тимошенко закликала аграріїв не допустити розпродажу землі
Фото: Тимошенко під час спілкування з аграріями (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, долю землі має право вирішувати лише народ на референдумі

Вирішувати долю української землі має право лише народ на референдумі. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час спілкування з аграріями, які зібралися перед Верховною радою, протестуючи проти відкриття ринку землі.

На її думку, домогтися ухвалення законів про референдум та проведення всенародного голосування із земельного питання українці повинні спільно, бо від цього залежить майбутнє країни.

Лідер "Батьківщини" обурилась тим, що урядовий законопроект про розпродаж землі був внесений до порядку денного без обговорення та рішення профільного комітету. І це при тому, що цей документ не сприймається наразі ні суспільством, ні аграріями.

Як зазначила нардеп, законопроект несе небезпеку втрати суверенітету України, адже землю у прикордонних областях зможуть скуповувати особи з подвійним громадянством.

Окрім того, пояснила Тимошенко, передбачається, що першочергове право купити землю матимуть ті, хто орендують її. А зараз, як відомо, великі агрохолдинги сконцентрували в своїх руках величезні території і тільки чекають, як швидко їх придбати, заявила нардеп.

До того ж, купити сільськогосподарські угіддя можна буде за встановленою ринковою ціною. Це означає, що якщо хтось на 100 дол. дасть більше, то матиме переважне право її купити, додала політик.

"Політичної волі найвищого рівня віддати землю українським фермерам, селянам немає. Є воля запустити сюди безмежні капітали, з якими не зможуть конкурувати прості фермери", – наголосила лідер "Батьківщини".

Наживо. Разом з фракцією спілкуємося з аграріями, які зібралися перед Верховною Радою, протестуючи проти відкриття ринку сільгосподарської землі

Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Неприйнятною Тимошенко вважає і норму про можливу для купівлі площу землі. Так, в одні руки можна буде придбати 0,5% всіх сільськогосподарських земель (це 210 тис. гектарів) і не більше 15% території області.

"Це означає, що одну область можуть придбати 6-7 людей. Треба пам’ятати, що в нас 72% території України – це сільськогосподарська земля. Це не лише розпродаж з молотка, це реально продаж території України", – переконана вона.

Політик закликала всіх аграріїв бути активними і разом протистояти розпродажу землі: "Або не дамо доторкнутися до нашої землі, або вони жорстко це зроблять, без врахування інтересів українців. Влада не має права розпоряджатися землею за всі прийдешні покоління", – сказала парламентарій.

Саме єднаючи зусилля треба зупинити процес включення законопроекту щодо продажу землі до розгляду в парламенті, зазначила Юлія Тимошенко.

Голова партії заявила, що аграрний комітет ВРУ підтримав її пропозицію провести парламентські слухання щодо доцільності запровадження ринку землі до розгляду урядового законопроекту в сесійній залі, а також на своєму засіданні в п’ятницю, 11 жовтня, розглянути всі законопроекти щодо землі.

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