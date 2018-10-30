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Тимошенко: пришло время Украине делать ставку на себя

Новости » Политика    30.10.2018 - 13:22
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что Украина должна полагаться прежде всего на себя

Украина должна полагаться прежде всего на себя и прагматично преодолевать угрозы глобального мира. Об этом заявила лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко на Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который сегодня проходит в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Тимошенко, сейчас существуют три новых фундаментальных изменения, которые делают мир еще более опасным, а жизнь человечества – непрогнозируемым. Именно об этих глобальных трендах шла речь на последней Мюнхенской конференции, где присутствовала лидер "Батькивщины".

Первая угроза: США, в лидерстве которых сохранялся статус-кво в глобальном мире минимум 70 лет, добровольно решили уменьшить свою лидерскую роль: "Место стабильного глобального лидера полупустое. И мир зависит от того, кто займет это лидерское место".

Еще один вызов мирового масштаба – уверенное замещение либерально-демократического вектора развития человечества на авторитарный, отметила Тимошенко.

"Права и свободы людей, независимые суды, демократические выборы начинают испытывать глобальное поражение. Это означает, что закладывается стратегия доминирования силы над всеми другими правами и ценностями вместе с усилением роли авторитарных лидеров в глобальном пространстве", – объяснила лидер партии.

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