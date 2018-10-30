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Тимошенко: настав час Україні робити ставку на себе

Новини » Політика    30.10.2018 - 13:22
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що Україна має покладатися насамперед на себе

Україна має покладатися насамперед на себе і прагматично долати загрози глобального світу. Про це заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко на Національному форумі  "Нова стратегія миру та безпеки", який сьогодні проходить у Києві, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За її словами, наразі існує три нові фундаментальні зміни, які роблять світ ще більш небезпечним, а життя людства – непрогнозованим. Саме про ці глобальні тренди йшлося на останній Мюнхенській конференції, де була присутня лідер "Батьківщини".

Перша загроза: США, на лідерстві яких зберігався статус-кво у глобальному світі щонайменше 70 років, добровільно вирішили зменшити свою лідерську роль: "Місце стабільного глобального лідера напівпорожнє. І світ залежить від того, хто посяде це лідерське місце".

Ще один виклик світового масштабу – впевнене  заміщення ліберально-демократичного вектору розвитку людства  на авторитарний, зазначила Тимошенко.

"Права та свободи людей, незалежні суди, демократичні вибори починають зазнавати глобальної поразки. Це означає, що закладається стратегія домінування сили над усіма іншими правами та цінностями разом з посиленням ролі авторитарних лідерів у глобальному просторі", – пояснила лідер партії.

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