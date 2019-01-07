Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софии Киевской

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами от партии приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Как отмечается, богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Тимошенко поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением томоса об автокефалии святейшей церкви Украины. По ее словам, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

"То, что официальное получение томоса состоялось в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Господа за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь! Верю, что все будет хорошо, а Господь всегда будет беречь Украину", - подчеркнула она.

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.