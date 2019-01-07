Тимошенко взяла участь у різдвяній літургії в Софії Київській

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Богослужіння проводив митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко разом із народними депутатами від партії взяла участь у різдвяній літургії, яка відбулася в Софії Київській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Як зазначається, богослужіння проводив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Тимошенко привітала присутніх із Різдвом Христовим та офіційним отриманням томосу про автокефалію святішої церкви України. За її словами, у ці святкові дні відбувалися події, на які чекали українці багатьох поколінь.

"Те, що офіційне отримання томосу відбулося у Святий вечір - це символ, це знак того, що Господь благословив Україну на перемогу, а українців на гарне та мирне життя. Сьогодні всі українці дякують Господу за те, що допомагає вистояти в боротьбі за віру, правду, Україну. Добро обов‘язково перемагає! Хай нашій країні і всім нам допомагає Господь! Вірю, що все буде добре, а Господь завжди буде берегти Україну", - наголосила вона.

Участь у святковій літургії також взяли керівники держави, парламенту та уряду, і народні депутати.