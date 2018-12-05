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Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета

Новости » Политика    05.12.2018 - 08:14
Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета
Фото: круглый стол Атлантического совета (пресс-служба "Батькивщины")

Участники обсудили вопросы текущей ситуации с безопасностью в Украине

В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в круглом столе Атлантического совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Во встрече, которая происходила по правилам Chatham House, принимали участие более 20 представителей Атлантического совета, исполнительной власти США, международных финансовых институтов и ведущих исследовательских центров.

Участники обсудили вопросы текущей ситуации в Украине. В частности, речь шла о последствиях и шагах, сделанных в результате эскалации в Азовском море, и возможность усиления санкций.

В круглом столе также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Chatham House – Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs) – более известный под названием здания, в котором расположен. Это неправительственная организация, расположенная в Лондоне, которая занимается исследованием основных международных вопросов и текущих дел.

Согласно разработанному Институтом правилу анонимности – правилу Chatham House – участники встречи могут обсуждать ее содержание за пределами собрания, однако не могут идентифицировать принадлежность высказываний конкретным спикерам. В такой способ обеспечивается искренность и честность обсуждений спорных или непопулярных вопросов спикерами.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБатькивщинаТимошенко Юлия
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