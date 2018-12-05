Фото: круглий стіл Атлантичної ради (прес-служба "Батьківщини")

Учасники обговорили питання поточної безпекової ситуації в Україні

В межах робочого візиту до США голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко взяла участь у круглому столі Атлантичної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

У зустрічі, яка відбувалася за правилами Chatham House, брали участь понад 20 представників Атлантичної ради, виконавчої влади США, міжнародних фінансових інституцій та провідних дослідницьких центрів.

Учасники обговорили питання поточної безпекової ситуації в Україні. Зокрема, йшлося про наслідки та кроки, зроблені в результаті ескалації в Азовському морі, та можливість посилення санкцій.

У круглому столі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин (The Royal Institute of International Affairs) – більш відомий за назвою будівлі, у якій розташований. Це неурядова організація, що розташована в Лондоні і займається дослідженням основних міжнародних питань та поточних справ.

Згідно із розробленим Інститутом правилом анонімності – правилом Chatham House – учасники зустрічі можуть обговорювати її зміст за межами зібрання, проте не можуть ідентифікувати належність висловлювань конкретним спікерам. У такий спосіб забезпечується щирість та чесність обговорень спірних чи непопулярних питань спікерами.