Тимошенко предупредила о наступлении на свободу слова в Украине

"Я хочу предупредить: мечты о расправе с вами - уже реальность. Начнется попытка ликвидировать программу "Свобода слова Савика Шустера" и Вас лично снова убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.

Политик также призвала всех, кто способен стать на защиту журналистики и свободы слова в Украине.

"Для многих в Украине ваша программа - это последний глоток правды, который можно увидеть", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

В защиту свободы слова в Украине стал и Мехеил Саакашвили. В эфире "Свободы слова Савика Шустера" он заявил: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому не советую покушаться на главное достижение Украины - свободу слова!".