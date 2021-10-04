UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тимошенко предупредила о наступлении на свободу слова в Украине

Автор: Наталия Гурковская

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова в Украине и, в частности, на программу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.

"Я хочу предупредить: мечты о расправе с вами - уже реальность. Начнется попытка ликвидировать программу "Свобода слова Савика Шустера" и Вас лично снова убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.

Политик также призвала всех, кто способен стать на защиту журналистики и свободы слова в Украине.

"Для многих в Украине ваша программа - это последний глоток правды, который можно увидеть", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

В защиту свободы слова в Украине стал и Мехеил Саакашвили. В эфире "Свободы слова Савика Шустера" он заявил: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому не советую покушаться на главное достижение Украины - свободу слова!".

Напомним, что в прошлую пятницу, 1 октября, состоялся бойкот "слуг народа" программе "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались участвовать в эфире и комментировать актуальную ситуацию в стране, что касается конфликта с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым, а также вакцинации и нового отопительного сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко