Тимошенко попередила про наступ на свободу слова в Україні

"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", - звернулася Тимошенко до Шустера.

Політик також закликала усіх, хто здатен, стати на захист журналістики та свободи слова в Україні.

"Для багатьох в Україні ваша програма - це останній ковток правди, який можна побачити", - підкреслила Юлія Тимошенко.

На захист свободи слова в України став і Мехеіл Саакашвілі. В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" він заявив: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому не советую покушаться на главное достижение Украины - свободу слова!".