Тимошенко предупредила о наступлении на свободу слова в Украине
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова в Украине и, в частности, на программу "Свобода слова Савика Шустера".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.
"Я хочу предупредить: мечты о расправе с вами - уже реальность. Начнется попытка ликвидировать программу "Свобода слова Савика Шустера" и Вас лично снова убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.
Политик также призвала всех, кто способен стать на защиту журналистики и свободы слова в Украине.
"Для многих в Украине ваша программа - это последний глоток правды, который можно увидеть", - подчеркнула Юлия Тимошенко.
В защиту свободы слова в Украине стал и Мехеил Саакашвили. В эфире "Свободы слова Савика Шустера" он заявил: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому не советую покушаться на главное достижение Украины - свободу слова!".
Напомним, что в прошлую пятницу, 1 октября, состоялся бойкот "слуг народа" программе "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались участвовать в эфире и комментировать актуальную ситуацию в стране, что касается конфликта с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым, а также вакцинации и нового отопительного сезона.