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Тимошенко попередила про наступ на свободу слова в Україні

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 17:42
Тимошенко попередила про наступ на свободу слова в Україні Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко попередила про початок наступу влади на свободу слова в Україні та, зокрема, на програму "Свобода слова Савіка Шустера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.

"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", - звернулася Тимошенко до Шустера.

Політик також закликала усіх, хто здатен, стати на захист журналістики та свободи слова в Україні.

"Для багатьох в Україні ваша програма - це останній ковток правди, який можна побачити", - підкреслила Юлія Тимошенко.

На захист свободи слова в України став і Мехеіл Саакашвілі. В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" він заявив: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому не советую покушаться на главное достижение Украины - свободу слова!".

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 1 жовтня, відбувся бойкот "слуг народу" програмі "Свобода слова Савіка Шустера": представники чинної влади відмовилися брати участь в ефірі та коментувати актуальну ситуацію в країні, що стосується конфлікту з головою Верховної ради Дмитром Разумковим, а також вакцинації та нового опалювального сезону.

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