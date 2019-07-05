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Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве

Новости » Политика    05.07.2019 - 09:45
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Фото: Якименко Наталия, кандидат от "Батькивщины" по 219 округу столицы

Тимошенко уверена, что общество нуждается в изменениях и в обновлении

Юлия Тимошенко представила обновленную киевскую команду партии "Батькивщина" и нового председателя Киевской городской партийной организации - Виталия Нестора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской парторганизации.

Тимошенко объявила каждого кандидата, которого поддерживает партийная организация в Киеве. Также она выразила благодарность Владимиру Бондаренко, многолетнему руководителю столичной "Батькивщины".

"Общество нуждается в изменениях, нуждается в обновлении. Обновленная команда "Батькивщины" в Киеве - настоящий сплав молодости и опыта. Люди, которые понимают, что нужно киевлянам и как обеспечить надлежащую поддержку столицы на общеукраинском уровне", - сказала лидер "Батькивщины".

Виталий Нестор в течение 1,5 лет помогал киевлянам в решении проблемных вопросов, занимая должность председателя Центра защиты киевлян.

"Столичная "Батькивщина" обязана и будет представлять достойным образом интересы киевлян как перед органами местного самоуправления, так и в Верховной Раде Украины. Главное сделать Киев современным, безопасным и экологически чистым городом - это основная идея", - отметил Виталий Нестор.

"Батькивщина" поддерживает следующих кандидатов в столице: 211 округ - Мешковський Кирилл Эдуардович, 212 округ - Нестор Виталий Романович, 213 округ - Быструшкин Ярослав Александрович, 214 округ - Бузницкий Василий Юрьевич, 215 округ - Юранская Юлия Дмитриевна, 216 округ - Ковальчук Михаил Николаевич , 217 округ - Сорока Иван Николаевич, 219 округ - Якименко Наталья Николаевна, 220 округ - Дидовец Юрий Викторович, 221 округ - Слюсарев Иван Александрович, 223 округ - Гоцкий Николай Николаевич.

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