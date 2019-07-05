Тимошенко представила оновлену команду "Батьківщини" у Києві

Фото: Якименко Наталя, кандидат від "Батьківщини" по 219 округу столиці

Тимошенко впевнена, що суспільство потребує змін та оновлення

Юлія Тимошенко презентувала оновлену київську команду партії "Батьківщина" та нового голову Київської міської партійної організації – Віталія Нестора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської парторганізації.

Тимошенко оголосила кожного кандидата, якого підтримує партійна організація в Києві. Також вона висловила подяку Володимиру Бондаренку, багатолітньому очільнику столичної "Батьківщини".

"Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда "Батьківщини" в Києві – справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні", – сказала лідер "Батьківщини".

Віталій Нестор протягом 1,5 років допомагав киянам у вирішенні проблемних питань, займаючи посаду голови Центру захисту киян.

"Столична "Батьківщина" зобов’язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і у Верховній раді України. Головне зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом – це основна ідея", – зазначив Віталій Нестор.

"Батьківщина" підтримує наступних кандидатів в столиці: 211 округ – Мешковський Кирило Едуардович, 212 округ – Нестор Віталій Романович, 213 округ – Биструшкін Ярослав Олександрович, 214 округ – Бузницький Василь Юрійович, 215 округ – Юранська Юлія Дмитрівна, 216 округ – Ковальчук Михайло Миколайович, 217 округ – Сорока Іван Миколайович, 219 округ – Якименко Наталя Миколаївна, 220 округ – Дідовець Юрій Вікторович, 221 округ – Слюсарев Іван Олександрович, 223 округ – Гоцький Микола Миколайович.