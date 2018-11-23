Тимошенко: я предлагаю каждому украинцу подписать со мной контракт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заверила, что подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она будет делать

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах. Таким образом она хочет покончить с "позорной практикой безответственности президентов" за невыполнение обещаний, сообщает пресс-служба партии.

"Очень конкретный, максимально простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", - подчеркнула Тимошенко во время выступления на Национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

Она сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта-каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз за жизнь выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детей.

"Так же, как черепаха каретта-каретта до этого времени действовали все предыдущие президенты. После изнурительных политических гонок и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях - украинцах. Я покончу с этой позорной традицией, с этой черепаховою практикой, которая съедает наши шансы", - заявила Тимошенко.

Тимошенко заверила, что подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать.

"Я очень хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. У Украины большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", - заявила она.