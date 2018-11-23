Тимошенко: я пропоную кожному українцю підписати зі мною контракт

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко запевнила, що підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона робитиме

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропонує громадянам України підписати з нею угоду про виконання зобов’язань, взятих на виборах. Таким чином вона хоче покінчити з "ганебною практикою безвідповідальності президентів" за невиконання обіцянок, повідомляє прес-служба партії.

"Дуже конкретний, максимально простий документ, написаний зрозумілою мовою. Із термінами та конкретними результатами, які можна буде перевірити в повсякденному житті", - наголосила Тимошенко під час виступу на Національному форумі "Нова соціальна доктрина" у Києві.

Вона порівняла українських президентів із черепахами виду каретта-каретта, які живуть в Індійському та Тихому океанах, один раз за життя виходять на берег, щоб відкласти яйця та назавжди забути про своїх майбутніх дітей.

"Так само, як черепаха каретта-каретта до цього часу діяли всі попередні президенти. Після виснажливих політичних перегонів та виборів вони перемагали, а потім забували про своїх дітей - українців. Я покінчу з цією ганебною традицією, з цією черепаховою практикою, яка з’їдає наші шанси", - заявила Тимошенко.

Тимошенко запевнила, що підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме.

"Я дуже хочу, щоб кожен з вас поставив свій підпис поряд із моїм, щоб ми разом побудували країну, у якій всім захочеться жити. В України велике майбутнє! І ми, наше покоління, своїми руками його побудуємо", - заявила вона.