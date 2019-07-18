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Тимошенко предлагает Зеленскому внеочередную сессию Рады

Новости » Политика    18.07.2019 - 10:52
Тимошенко предлагает Зеленскому внеочередную сессию Рады
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Внеочередную сессию надо провести сразу после выборов, убеждена Тимошенко

"Батькивщина" призвала президента Владимира Зеленского обратиться к парламенту с предложением провести внеочередную сессию, а не внеочередное заседание, которое не предусмотрено законом. Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге возле Верховной рады по итогам заседания фракции "Батькивщины", передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Тимошенко, сессия должна состояться сразу после выборов, 23 июля, чтобы сразу решить все вопросы, "которые так давно волнуют украинцев".

Политик отметила, что в отличие от инициативы президента провести внеочередное заседание, проведение сессии по закону является вполне возможным.

Фракция направит Зеленскому письмо с перечнем необходимых для принятия законопроектов, разработанных "Батькивщиной". В частности, речь идет о направлении газа украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы, что поможет снизить тарифы.

Второй вопрос, по словам Тимошенко, - просмотр медреформы, которая "сделала медпомощь недоступной для людей". Команда "Батькивщины" настаивает на введении обязательного медицинского страхования.

Третий неотложный законопроект – изменения в госбюджет, которые прекратят "издевательства" над пенсионерами и позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума – не менее 3094 грн, добавила Тимошенко.

"Мы съехались со всех регионов, чтобы принимать участие в сессии ВР. Надо действовать!", – подытожила Тимошенко.

 

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