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Тимошенко предлагает снизить проходной барьер на выборах Рады

Новости » Политика    11.12.2018 - 14:49
Тимошенко предлагает снизить проходной барьер на выборах Рады
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко предлагает фундаментально снижать проходной барьер

Новая власть инициирует изменения в избирательное законодательство, которые позволят молодым партиям войти в парламент. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время дискуссии с участниками Всеукраинского молодежного форума, который сегодня проходит в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Прежде всего, речь идет о существенном снижении проходного барьера на выборах народных депутатов.

"Сегодня стоит 5%-ый барьер захода в парламент. Хоть одна молодая партия преодолеет этот барьер? Никогда! Нам нужно фундаментально снижать проходной барьер. Хоть до 2%. Можно и ниже", – убеждена лидер "Батькивщины".

По ее мнению, прохождение в Верховную раду молодых политиков эффективно повлияет на всю систему власти.

"Чтобы молодые партии способны пройти в парламент и так, как в политическом инкубаторе, воспитываться, учиться, демонстрировать свою позицию. Показывать стране и миру свое лидерство", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, сегодня в Киеве проходит Всеукраинский молодежный форум, где обсуждаются наиболее актуальные для молодежи вопросы. В частности, как остановить эмиграцию, как решить проблему с жильем, как получить качественное образование и найти первую работу, как создать молодежи условия для жизни в Украине.

Тимошенко рассказала, как обеспечить молодежь жильем и работой
Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщинавыборы
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