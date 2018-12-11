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Тимошенко пропонує знизити прохідний бар’єр на виборах Ради

Новини » Політика    11.12.2018 - 14:49
Тимошенко пропонує знизити прохідний бар’єр на виборах Ради
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко пропонує фундаментально знижувати прохідний бар’єр

Нова влада ініціює зміни до виборчого законодавства, які дозволять молодим партіям зайти до парламенту. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час дискусії з учасниками Всеукраїнського молодіжного форуму, який сьогодні відбувається у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Насамперед, йдеться про суттєве зниження прохідного бар’єра на виборах народних депутатів.

"Сьогодні стоїть 5%-ий бар’єр заходження до парламенту. Хоч одна молода партія подолає цей бар’єр? Ніколи! Нам треба фундаментально знижувати прохідний бар’єр. Хоч до 2%. Можна і нижче", – переконана лідер "Батьківщини".

На її думку, проходження до Верховної ради молодих політиків ефективно вплине на всю систему влади.

"Щоб молоді партії здатні були пройти в парламент і так, як в політичному інкубаторі, виховуватися, навчатися, демонструвати свою позицію. Показувати країні та світу своє лідерство", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить Всеукраїнський молодіжний форум, де обговорюються найбільш нагальні для молоді питання. Зокрема, як зупинити еміграцію, як вирішити проблему з житлом, як здобути якісну освіту і знайти першу роботу, як створити молоді умови для життя в Україні.

Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою
Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинавыборы
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