Тимошенко предлагает новые подходы к формированию бюджета

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко заявила, что бюджетный процесс не может начаться из-за хаоса в стране

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила создать совместную комиссию президента, парламента и правительства и начать принципиально новый подход к формированию бюджета Украины на 2020 год. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Тимошенко, бюджетный процесс не может начаться из-за хаоса в стране.

"Надо действовать немедленно. Надо начать принципиально новый подход к формированию бюджета Украины, не такой, который был у нас 5 лет. Когда людей превратили в тех, кто не имеет ни копейки", – констатировала она.

По убеждению главы партии, бюджетный процесс будет полностью переформатирован.

"Сейчас бюджет формируется на 2020 год. Если время потеряем, тогда 2020 год будет по тем же лекалам, что были при Порошенко", – предостерегла политик.