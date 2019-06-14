Тимошенко пропонує нові підходи до формування бюджету

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко заявила, що бюджетний процес не може розпочатись через хаос у країні

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала створити спільну комісію президента, парламенту й уряду та розпочати принципово новий підхід до формування бюджету України на 2020 рік. Про це вона заявила в прямому ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє прес-служба політсили.

За словами Тимошенко, бюджетний процес не може розпочатись через хаос у країні.

"Треба діяти негайно. Треба розпочати принципово новий підхід до формування бюджету України, не такого, який був у нас 5 років. Коли людей перетворили в тих, які не мають ані копійки", – констатувала вона.

На переконання голови партії, бюджетний процес буде повністю переформатований.

"Зараз бюджет формується на 2020 рік. Якщо час втратимо, тоді 2020 рік буде за тими ж лекалами, що були під час Порошенка", – застерегла політик.