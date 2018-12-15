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Тимошeнко поздравила украинцeв с созданиeм помeстной церкви

Новости » Политика    15.12.2018 - 19:37
Тимошeнко поздравила украинцeв с созданиeм помeстной церкви
Фото: Юлия Тимошенко （пресс-служба）

Тимошенко отметила, что создание церкви является веколомным событием

Создание единой Украинской православной церкви и избрание митрополита Епифания ее первым предстоятелем - это веколомное событие, к которому украинская нация шла веками. Об этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, приветствуя всю Украину, сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

”Для национальной истории, нашего прогресса это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть Свободным Народом!” - отметила она.

Она также поблагодарила патриарха Филарета, благодаря которому это величественное событие стало возможным.

”Всю свою жизнь он посвятил созданию единой Украинской православной церкви! Народ Украины никогда не забудет его исторический вклад в утверждение нашей Независимости. Желаю Патриарху крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы он видел результаты своих усилий, чтобы его мудрость помогала нам всем на пути становления новой независимой церкви”, - написала Юлия Тимошенко.

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Новости Украины БатькивщинаТимошенко Юлия
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