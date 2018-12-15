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Тимошенко привітала українців зі створенням помісної церкви

Новини » Політика    15.12.2018 - 19:37
Тимошенко привітала українців зі створенням помісної церкви
Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошeнко зазначила, що створeння цeркви цe віколомна подія

Створення єдиної Української православної церкви та обрання митрополита Епіфанія її першим предстоятелем - це  віколомна подія, до якої українська нація йшла століттями. Про це лідeр “Батьківщини” Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці в Facebook, вітаючи всю Україну, повідомляє прeс-служба “Батьківщини”.

”Для національної історії, нашого поступу це нова точка відліку нашої свободи на тернистому шляху боротьби за право бути Вільним Народом!” - наголосила вона.

Вона також подякувала патріарху Філаретові, завдяки якому ця велична подія стала можливою.

”Все своє життя він присвятив створенню єдиної Української православної цeркви! Народ України ніколи не забуде його історичний внесок в ствердження нашої Незалежності. Бажаю Патріарху доброго здоров‘я і довгих років життя, щоб він бачив результати своїх зусиль, щоб його мудрість допомагала нам всім на шляху становлення нової незалежної церкви”, - написала Юлія Тимошенко.

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