Тимошенко: повышение тарифов на газ - в интересах мафии

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что дефолт Украине не грозит

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что сделает все для того, чтобы добиться принятия моратория на повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию и не довести людей до черты бедности. Об этом она сказала во время пресс-конференции в Хмельницком, передает пресс-служба партии.

По ее словам, "Батькивщина" обратилась к депутатам всех уровней, начиная от районных, городских советов, депутатов ОТГ, с призывом немедленно объявить внеочередные сессии и обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы он отменил свое "персональное решение" о повышении тарифов.

В частности, обращение было направлено и в городской и областной советы г. Хмельницкий.

"Люди в отчаянии. Поэтому, все, кто избран людьми, должны помочь остановить этот опасный шаг, который сделал президент Порошенко. Для того, чтобы он не издевался больше над украинцами и не забирал последнее", - сказала она.

Кроме того, Тимошенко уверена, что сегодняшнее повышение тарифов - в интересах мафии.

"За последние 6 месяцев до первого тура президентских выборов они планируют еще заработать на людях. Они разобрали между собой газовые месторождения, которые принадлежат украинцам, они пытаются, выставляя непосильные тарифы и прикрываясь МВФ, за эти 6 месяцев положить еще несколько миллиардов на свои оффшорные счета. Это их "дембельский" аккорд", - заявила она, отметив, что объяснения властей о причинах повышения цен на газ "являются лживыми и не имеют ничего общего с предупреждением дефолта".

"Дефолт Украине не грозит. Это пропагандистская технология, которую людям навязывают", - заявила Тимошенко.