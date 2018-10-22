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Тимошенко: підняття тарифів на газ - в інтересах мафії

Новини » Політика    22.10.2018 - 16:52
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що дефолт Україні не загрожує

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що зробить все для того, щоб добитися ухвалення мораторію на підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію і не довести людей до межі бідності. Про це вона наголосила під час прес-конференції у Хмельницькому, передає прес-служба партії.

За її словами, наразі "Батьківщина" звернулася до депутатів усіх рівнів, починаючи від районних, міських рад, депутатів ОТГ, із закликом негайно оголосити позачергові сесії та звернутися до президента України Петра Порошенка, щоб він скасував своє "персональне рішення" про підвищення тарифів.

Зокрема, звернення було спрямоване і до міської та обласної рад м. Хмельницького.

"Люди в розпачі. Тож, усі, хто обраний людьми, мають допомогти  зупинити цей небезпечний крок, який зробив президент Порошенко. Для того, щоб він не знущався більше з українців і не забирав останнє", - сказала вона.

Крім того, Тимошенко впевнена, що сьогоднішнє підняття тарифів - в інтересах мафії.

"За останні 6 місяців до першого туру президентських  виборів вони планують ще заробити на людях. Вони розібрали між собою газові родовища, які належать українцям, вони намагаються, виставляючи непосильні тарифи і прикриваючись МВФ, за ці 6 місяців покласти ще декілька мільярдів на свої офшорні рахунки. Це їх "дембельський" акорд", - заявила вона, зазначивши, що пояснення влади причин підвищення цін на газ "є брехливими та не мають нічого спільного з попередженням дефолту".

"Дефолт Україні не загрожує. Це пропагандистська технологія, яку людям нав’язують", - заявила Тимошенко.

"Батьківщина" вимагає позачергового засідання Ради через підвищення тарифів на газ
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