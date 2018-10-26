Тимошенко получила награду Форума Crans Montana за политическое мужество и защиту независимости Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко получила награду за лидерство в отстаивании европейских ценностей

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила почетную награду Форума Crans Montana за выдающееся служение людям, политическое мужество, лидерство в отстаивании европейских ценностей и защиту независимости и национальных интересов Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Большая честь получить награду нашего Форума. Сегодня у нас специальная награда для героини борьбы за демократию в Украине - Юлии Тимошенко. Она преданно защищала и защищает демократические ценности в Украине, борется за восстановление ее территориальной целостности", - подчеркнул почетный председатель и основатель Crans Montana Forum Жан-Поль Картерон во время награждения Тимошенко на Форуме по безопасности в Женеве.

"В свое время за борьбу против коррумпированного режима Юлию Тимошенко бросили в тюрьму. Но ее не сломали. Она вернулась на политическую арену и прилагает все возможные усилия для процветания своей родной страны. Сейчас она является кандидатом в президенты. И мы верим, что Юлия Тимошенко станет следующим лидером Украины, которого так заслуживает ее государство", - отметил он.

Тимошенко поблагодарила за почетную награду и поддержку людей, "которые творят историю мира".

"Ваша поддержка вдохновляет и придает сил бороться дальше за демократическое, успешное будущее Украины. Я воспринимаю эту награду как поддержку моего государства, которое сейчас проходит самые тяжелые времена своей истории - войну и борьбу за свое право жить счастливо", - сказала Тимошенко.

Как отмечается, церемония награждения состоялась во время 20-го ежегодного Форума по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария).

На Форуме, где обсуждались вызовы в сфере безопасности и угрозы для современного мирового порядка, собрались главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций, ведущие политики стран мира и эксперты.

Crans Montana Forum основан в 1986 году, тесно сотрудничает с ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другими институтами для обеспечения стабильности, безопасности и уважения прав человека в мире.

В свое время награды Crans Montana также получали президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, бывший президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу, бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса и другие.