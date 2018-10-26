Тимошенко отримала нагороду Форуму Crans Montana за політичну мужність та захист незалежності України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отримала нагороду за лідерство у відстоюванні європейських цінностей

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко отримала почесну нагороду Форуму Crans Montana за видатне служіння людям, політичну мужність, лідерство у відстоюванні європейських цінностей і захист незалежності та національних інтересів України. Про це повідомляє прес-служба партії.

"Велика честь отримати нагороду нашого Форуму. Сьогодні у нас спеціальна нагорода для героїні боротьби за демократію в Україні - Юлії Тимошенко. Вона віддано захищала та захищає демократичні цінності в Україні, бореться за відновлення її територіальної цілісності", - наголосив почесний голова та засновник Crans Montana Forum Жан-Поль Картерон під час нагородження Тимошенко на безпековому Форумі в Женеві.

"Свого часу через боротьбу проти корумпованого режиму Юлію Тимошенко кинули до в‘язниці. Але її не зламали. Вона повернулася на політичну арену та докладає всіх можливих зусиль задля процвітання своєї рідної країни. Зараз вона є кандидатом у президенти. І ми віримо, що Юлія Тимошенко стане наступним лідером України, на якого так заслуговує її держава", - зазначив він.

Тимошенко подякувала за почесну нагороду та підтримку людей, "які творять історію світу".

"Ваша підтримка надихає та надає сил боротися далі за демократичне, успішне майбутнє України. Я сприймаю цю нагороду як підтримку моєї держави, що зараз проходить найтяжчі часи своєї історії - війну та боротьбу за своє право жити щасливо", - сказала Тимошенко.

Як зазначається, церемонія нагородження відбулася під час 20-го щорічного Форуму з питань внутрішньої та глобальної безпеки, який проводить міжнародна організація Crans Montana Forum у місті Женева (Швейцарія).

На Форумі, де обговорювалися виклики сьогодення у сфері безпеки та загрози для сучасного світового порядку, зібралися глави держав та урядів, міністри, парламентарі, представники міжнародних організацій, провідні політики країн світу та експерти.

Crans Montana Forum заснований в 1986 році, тісно співпрацює з ООН, ЮНЕСКО, ЄС та іншими інституціями для забезпечення стабільності, безпеки і поваги прав людини у світі.

Свого часу нагороди Crans Montana також отримували президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, колишній президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозо, колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса та інші.