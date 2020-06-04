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Тимошенко поделилась результатами отчета ВСК, которая расследует коррупцию во власти

Новости » Политика     04.06.2020 - 20:20
Тимошенко поделилась результатами отчета ВСК, которая расследует коррупцию во власти
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее словам, никто не избежит ответственности за хищение госсредств

Результаты первого отчета Временной следственной комиссии, которая расследует коррупционные схемы во власти, показали, что из Государственного бюджета только по налогу на добавленную стоимость за 2019 год было украдено 40 миллиардов гривен.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге по результатам заседания парламентской ВСК, передает РБК-Украина.

"Сегодня на Временной следственной комиссии были сделаны сенсационные выводы. Новый руководитель Государственной налоговой службы вместе с членами ВСК подтвердили, что только по налогу на добавленную стоимость за 2019 год, когда уже работал новый президент, новые руководители налоговой службы, таможни, через преступные схемы из бюджета было украдено 40 миллиардов гривен. Это ровно столько, сколько ожидают получить в 2020 году от МВФ", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что все наработанные следственной комиссией материалы будут переданы в силовые структуры, чтобы немедленно было начато расследование и привлечение к ответственности виновных.

"За последний год правления уже нового президента у Украины были деньги для того, чтобы индексировать пенсии, повышать заработные платы и медикам, и педагогам. Но эти средства были просто отмыты, украденные из бюджета", - добавила Тимошенко.

Временная следственная комиссия, уверяет Тимошенко, будет контролировать, против кого будут возбуждены уголовные дела, какие суммы налога на добавленную стоимость, украденные у Украины, будут доначислены и как быстро это будет сделано.

"Мы заставим вернуть эти деньги государству! Мы никому не дадим уйти от ответственности за разворовывание бюджета", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что закон о Временной следственной комиссии - сильный шаг вперед, который будет способствовать преодолению коррупции и наведению порядка в государстве.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ВСКТимошенко
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