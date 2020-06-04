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Тимошенко поділилася результатами звіту ТСК, яка розслідує корупцію у владі

Новини » Політика     04.06.2020 - 20:20
Тимошенко поділилася результатами звіту ТСК, яка розслідує корупцію у владі
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За її словами, ніхто не уникне відповідальності за розкрадання держкоштів

Результати першого звіту Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує корупційні схеми у владі, показали що з Державного бюджету лише з податку на додану вартість за 2019 рік було вкрадено 40 мільярдів гривень.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами засідання парламентської ТСК, передає РБК-Україна.

"Сьогодні на Тимчасовій слідчій комісії були зроблені сенсаційні висновки. Новий керівник Державної податкової служби разом із членами ТСК підтвердили, що лише по податку на додану вартість за 2019 рік, коли вже працював новий президент, нові керівники податкової служби, митниці, через злочинні схеми з бюджету було вкрадено 40 мільярдів гривень. Це рівно стільки, скільки очікують отримати у 2020 році від МВФ", - сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що всі напрацьовані слідчою комісією матеріали будуть передані до силових структур, аби негайно було розпочато розслідування та притягнення до відповідальності винних.

"За останній рік правління вже нового президента в України були гроші для того, щоб індексувати пенсії, підвищувати заробітні плати та медикам, й освітянам. Але ці кошти були просто відмиті, вкрадені з бюджету", - додала Тимошенко.

Тимчасова слідча комісія, запевняє Тимошенко, контролюватиме, проти кого будуть порушені кримінальні справи, які суми податку на додану вартість, вкрадені в України, будуть донараховані і як швидко це буде зроблено.

"Ми примусимо повернути ці гроші державі! Ми нікому не дамо уникнути відповідальності за розкрадання бюджету", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що закон про Тимчасову слідчу комісію - сильний крок вперед, який сприятиме подоланню корупції та наведенню порядку в державі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ВСКТимошенко
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