Тимошенко про підвищення податків для ФОПів: захист малого бізнесу є справою принципу

Україна, Вівторок 06 січня 2026 11:41
Тимошенко про підвищення податків для ФОПів: захист малого бізнесу є справою принципу Фото: народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергій Новіков

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко готова співпрацювати з #SaveФОП. Таким чином є надія захистити малих підприємців від намірів влади запровадити 20% ПДВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її заяву у Facebook.

За її словами, команда "Батьківщини" рішуче засуджує наміри влади запровадити 20% ПДВ для малих підприємців.

"Це відверта непрофесійність, цинізм і дурість. Допустити таке ми, як команда, яка колись запровадила спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, - категорично не можемо", - написала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідно об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це "безглузде і небезпечне рішення".

"Малі бізнеси - це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки. Зневажати тих, хто тримає економіку країни, - недопустимо. Захистити малих підприємців - справа принципу", – переконана Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" також нагадала, що її команда вже подала до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення податків для ФОПів і забороняє вводити нові побори.

