Тимошенко про підвищення податків для ФОПів: захист малого бізнесу є справою принципу

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко готова співпрацювати з #SaveФОП. Таким чином є надія захистити малих підприємців від намірів влади запровадити 20% ПДВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її заяву у Facebook .

За її словами, команда "Батьківщини" рішуче засуджує наміри влади запровадити 20% ПДВ для малих підприємців.

"Це відверта непрофесійність, цинізм і дурість. Допустити таке ми, як команда, яка колись запровадила спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, - категорично не можемо", - написала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідно об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це "безглузде і небезпечне рішення".

"Малі бізнеси - це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки. Зневажати тих, хто тримає економіку країни, - недопустимо. Захистити малих підприємців - справа принципу", – переконана Юлія Тимошенко.