Тимошенко о повышении налогов для ФОПов: защита малого бизнеса является делом принципа

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко готова сотрудничать с #ЅаѵеФОП. Таким образом есть надежда защитить малых предпринимателей от намерений власти ввести 20% НДС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook .

По ее словам, команда "Батькивщины" решительно осуждает намерения власти ввести 20% НДС для малых предпринимателей.

"Это откровенная непрофессионализм, цинизм и глупость. Допустить такое мы, как команда, которая когда-то ввела упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса, - категорически не можем", - написала Юлия Тимошенко.

По ее словам, необходимо объединиться, чтобы дожать власть и остановить это "бессмысленное и опасное решение".

"Малые бизнесы - это основа государства, это залог нашего развития и гарантия стабильности экономики. Пренебрегать теми, кто держит экономику страны, - недопустимо. Защитить малых предпринимателей - дело принципа", - убеждена Юлия Тимошенко.