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Тимошенко про перемовини Трампа і Путіна: останнє слово буде за українцями

Вівторок 18 березня 2025 18:17
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Тимошенко про перемовини Трампа і Путіна: останнє слово буде за українцями Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба партії)
Автор: Сергій Новіков

Про що б не домовлялись світові лідери, і до яких угод би не прийшли, обговорюючи майбутнє України, останнє слово повинно бути за українцями.

Про це заявила народний депутат України та лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна посиланням на її Facebook.

"Світ та Україна завмерли в очікуванні, бо хтось наче як вирішує нашу долю... Нашу долю вирішуватимемо лише ми! Про що б там не говорили і до яких угод би не прийшли, тільки за нами – українцями – буде останнє слово", - зазначила Тимошенко.

За її словами, тільки українці власноруч, своїми руками, своєю гідністю, своєю гордістю здадті побудувати ту Україну, яка нам треба. Так було завжди в нашій історії, і так буде.

"Тільки ті нації й народи, які можуть самі вирішувати власну долю, заслуговують на майбутнє. А ми – заслуговуємо! Ми це довели і собі, і цілому світові", - додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зідзвонилися. Про перші деталі їх телефонної розмови - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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