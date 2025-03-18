ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Тимошенко о переговорах Трампа и Путина: последнее слово будет за украинцами

Вторник 18 марта 2025 18:17
UA EN RU
Тимошенко о переговорах Трампа и Путина: последнее слово будет за украинцами Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба партии)
Автор: Сергей Новиков

О чем бы ни договаривались мировые лидеры, и к каким соглашениям бы ни пришли, обсуждая будущее Украины, последнее слово должно быть за украинцами.

Об этом заявила народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Мир и Украина замерли в ожидании, потому что кто-то как будто решает нашу судьбу... Нашу судьбу будем решать только мы! О чем бы там ни говорили и к каким соглашениям бы ни пришли, только за нами - украинцами - будет последнее слово", - отметила Тимошенко.

По ее словам, только украинцы собственноручно, своими руками, своим достоинством, своей гордостью здадти построить ту Украину, которая нам нужна. Так было всегда в нашей истории, и так будет.

"Только те нации и народы, которые могут сами решать собственную судьбу, заслуживают будущего. А мы - заслуживаем! Мы это доказали и себе, и всему миру", - добавила она.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин созвонились. О первых деталях их телефонного разговора - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Тимошенко
NEWS
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия