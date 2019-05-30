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Тимошенко: переговоры о мире "с чистого листа" возможны, если выполнить Будапештский меморандум

Новости » Политика    30.05.2019 - 12:41
Тимошенко: переговоры о мире "с чистого листа" возможны, если выполнить Будапештский меморандум
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко требует немедленно добиться обмена военнопленными и политзаключенными

Процесс возвращения мира в Украину можно начать "с чистого листа", но ни в коем случае не путем капитуляции. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Минский процесс не привел к миру. Мы предлагали начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа", начав с выполнения Будапештского меморандума. Если не подходит эта формула, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир и вернут целостность нашей территории. Но категорически не путем капитуляции", - сказала она.

Прежде всего, подчеркнула председатель партии, надо немедленно добиться обмена военнопленными и политзаключенными: "Всех на всех".

"Надо немедленно вернуться к переговорам, которые могут принести мир Украине и больше не допускать, чтобы гибли наши люди, дети, чтобы были миллионы беженцев. Мы за то, чтобы переговоры были эффективными и без сдачи позиций Украины", – подытожила Тимошенко.

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