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Тимошенко: переговори про мир "з чистого аркуша" можливі, якщо виконати Будапештський меморандум

Новини » Політика    30.05.2019 - 12:41
Тимошенко: переговори про мир "з чистого аркуша" можливі, якщо виконати Будапештський меморандум
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вимагає негайно добитися обміну військовополоненими та політв’язнями

Процес повернення миру в Україну можна розпочати "з чистого аркуша", але в жодному разі не шляхом капітуляції. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в кулуарах парламенту, відповідаючи на питання журналістів, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Мінський процес не привів до миру. Ми пропонували розпочати процес повернення миру в Україну з "чистого аркуша", почавши з виконання Будапештського меморандуму. Якщо не підходить ця формула, треба знайти інші шляхи, які повернуть до України мир і повернуть цілісність нашої території. Але категорично не шляхом капітуляції", - сказала вона.

Насамперед, наголосила голова партії, треба негайно добитися обміну військовополоненими та політв’язнями: "Всіх на всіх".

"Треба негайно повернутися до переговорів, які можуть принести мир Україні і більше не допускати, щоб гинули наші люди, діти, щоб були мільйони біженців. Ми за те, щоб переговори були ефективними і без здачі позицій України", – підсумувала Тимошенко.

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Новини України ТимошенкоБатьківщинамеморандум
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