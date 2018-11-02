Тимошенко: переговоры в формате "Будапешт плюс" - первый шаг к миру

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко заявила, что первым шагом для установления мира станут переговоры в формате "Будапешт плюс"

Первым шагом для установления мира в Украине станут переговоры в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня в Стрые во время встречи с жителями города, на которую собралось около пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В то же время, подчеркнула Тимошенко, Украине нужна современная контрактная армия, которая бы отвечала стандартам НАТО, и финансировалась должным образом. Достичь этого возможно только "после освобождения от коррупционной власти, которая зарабатывает миллиардные состояния на войне", считает она.

"Мир вернем, и армию сильную построим!", – заверила лидер "Батькивщины".

Она также напомнила о событиях Ноябрьского чина столетней давности, которые происходили именно во Львовской области: "Сто лет назад, на вокзале в Стрые, собирались ребята и принимали присягу сечевые стрельцы и ехали защищать Украину. Это святая земля. Здесь, у вас, рождалась независимость в 1918 году".

Как уже сообщалось в пятницу, 2 ноября, Тимошенко находилась во Львовской области. Лидер "Батькивщины" почтила память Митрополита Андрея Шептицкого и посетила выставку работ Сечевых стрельцов-художников, которые принимали участие в создании ЗУНР.