Тимошенко: переговори у форматі "Будапешт плюс" - перший крок до миру

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко заявила, що першим кроком для встановлення миру стануть переговори в форматі "Будапешт плюс"

Першим кроком для встановлення миру в Україні стануть переговори в форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини. Про це Юлія Тимошенко наголосила сьогодні у Стрию під час зустрічі з жителями міста, на яку зібралася близько п’яти тисяч людей, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Водночас, підкреслила Тимошенко, Україні потрібна сучасна контрактна армія, яка б відповідала стандартам НАТО, і належно фінансувалася. Досягти цього можливо лише "після звільнення від корупційної влади, яка заробляє мільярдні статки на війні", сказала вона.

"Мир повернемо, і армію сильну побудуємо!", – запевнила лідер "Батьківщини".

Вона також нагадала про події Листопадового чину столітньої давнини, які відбувалися саме у Львівській області: "Сто років тому, на вокзалі в Стрию, збиралися хлопці і брали присягу січові стрільці і їхали захищати Україну. Це свята земля. Тут, у вас, народжувалася незалежність у 1918 році".

Як вже повідомлялося у п’ятницю, 2 листопада, Тимошенко перебувала у Львівській області. Лідер "Батьківщини" вшанувала пам`ять Митрополита Андрея Шептицького та відвідала виставку робіт Січових стрільців-художників, які брали участь у заснуванні ЗУНР.