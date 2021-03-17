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Тимошенко перечислила главные недостатки нового законопроекта о земреформе

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 15:29
Тимошенко перечислила главные недостатки нового законопроекта о земреформе Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде рассматривается еще один законопроект о распродаже земли (№2194). Этот документ содержит положения, которые прямо противоречат национальным интересам Украины.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга, описав 5 главных опасностей, которые кроются в этом законопроекте.

Во-первых, по ее словам, документом аннулируется прямое положение действующего Земельного кодекса о запрете продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

"Украина не будет получать доходы со своей земли, потеряет миллионы рабочих мест, не будет иметь возможности собирать аграрное сырье и перерабатывать его в готовые пищевые продукты, будет лишена сотен миллиардов евро доходов", - отметила Юлия Тимошенко.

Во-вторых, подчеркивает Тимошенко, отменяется понятие "особо ценных земель", которые нельзя продавать. Это означает, что снимается запрет на продажу национальных заповедников, водоемов, лесов, черноземов.

В-третьих, государство полностью устраняется от контроля за использование сельскохозяйственных земель.

"Уже не государство будет принимать решение об изменении целевого назначения земли, а ее владелец. Тот, кто купил землю. Со временем, в том числе иностранцы", - добавляет Тимошенко.

В-четвертых, отменяется запрет действующего Земельного кодекса о запрете снятия верхнего плодородного слоя почвы. И это, по словам Тимошенко, мародерство.

В-пятых, отменяются привилегии для украинских фермеров при покупке сельскохозяйственной земли.

"Наших селян и фермеров просто хотят согнать с их земли. Их хотят заставить выходить на электронные аукционы и конкурировать по покупке земли с глобальными банками и корпорациями. Никакие фермеры этого не смогут. Мы не будем молча наблюдать за мародерством и введением дикого земельного рынка", - заверила Тимошенко.

Команда "Батькивщины" намерена защищать права украинцев в Конституционном суде. А в случае окончательного этих законов - поможет организовать референдум относительно несогласия украинской нации по распродаже сельскохозяйственной земли.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что Верховная рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине для ее фактического завершения.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 года Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

В середине ноября 2019 года Рада приняла этот закон за основу.

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