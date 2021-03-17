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Тимошенко перелічила головні небезпеки нового законопроекту по земреформі

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 15:29
Тимошенко перелічила головні небезпеки нового законопроекту по земреформі Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

У Верховній раді розглядається ще один законопроект про розпродаж землі (№2194). Цей документ містить положення, які прямо суперечать національним інтересам України.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу, перелічив 5 головних небезпек, які криються у цьому законопроекті.

По-перше, за її словами, документом анулюється пряме положення чинного Земельного кодексу про заборону продажу сільськогосподарської землі іноземцям.

"Україна не буде отримувати прибутки зі своєї землі, втратить мільйони робочих місць, не матиме можливості збирати аграрну сировину і переробляти її в готові харчові продукти, буде позбавлена сотень мільярдів євро доходів", - зазначила Юлія Тимошенко.

По-друге, наголошує Тимошенко, скасовується поняття "особливо цінні землі", які не можна продавати. Це означає, що знімається заборона на продаж національних заповідників, водойм, лісів, чорноземів.

По-третє, держава повністю усувається від контролю за використанням сільськогосподарських земель.

"Вже не держава ухвалюватиме рішення про зміну цільового призначення землі, а її власник. Той, хто купив землю. З часом, в тому числі іноземці", - додає Тимошенко.

По-четверте, скасовується заборона чинного Земельного кодексу про заборону зняття верхнього родючого шару ґрунту. І це, за словами Тимошенко, мародерство.

По-п’яте, скасовуються привілеї для українських фермерів під час купівлі сільськогосподарської землі.

"Наших селян і фермерів просто хочуть зігнати з їхньої землі. Їх хочуть змусити виходити на електронні аукціони та конкурувати щодо купівлі землі з глобальними банками і корпораціями. Ніякі фермери цього не зможуть. Ми не будемо мовчки споглядати за мародерством та запровадженням дикого земельного ринку", - запевнила Тимошенко.

Команда "Батьківщини" має намір захищати права українців у Конституційному суді. А в разі остаточного ухвалення цих законів – допоможе організувати референдум щодо незгоди української нації з розпродажем сільськогосподарської землі.

Нагадаємо, раніше замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що Верховна рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні для її фактичного завершення.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

В середині листопада 2019 року Рада прийняла цей закон за основу.

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