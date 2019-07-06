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Тимошенко: пенсии в новом бюджете должны быть не ниже 3094 грн

Новости » Политика    06.07.2019 - 18:21
Тимошенко: пенсии в новом бюджете должны быть не ниже 3094 грн
Фото: Тимошенко в Черниговской области (пресс-служба)

Минимальная пенсия должна быть не ниже прожиточного минимума, считает Тимошенко

"Батькивщина" настаивает на том, чтобы минимальная пенсия была не ниже прожиточного минимума, то есть не ниже 3094 грн, и предлагает учесть это в бюджете на следующий год. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с жителями с. Плиски, находясь с рабочим визитом в Черниговской области, передает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" отметила, что законом предусмотрен минимальный прожиточный минимум, ниже которого нельзя платить людям пенсии. Но предыдущая власть пошла против закона и прав человека, ведь у нас 71% пенсионеров получают меньше 3094 грн, считает Тимошенко.

По ее словам, это противозаконно, ведь само государство определило, если платить меньше, человек просто не выживет, а пенсионерам платят – и по 1300, и по 1400, и по 1600 грн.

"Если новый президент будет стоять на позициях защиты людей, то он должен привлечь их за то, что они 5 лет людям платили меньше, к уголовной ответственности. Они просто истребляли людей", – убеждена Тимошенко.

Она напомнила, что как раз сейчас происходит процесс формирования бюджета на следующий год: "Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, и ниже которого нельзя платить (если человек имеет небольшой стаж работы)".

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