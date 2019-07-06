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Тимошенко: пенсії у новому бюджеті мають бути не нижчі 3094 грн

Новини » Політика    06.07.2019 - 18:21
Тимошенко: пенсії у новому бюджеті мають бути не нижчі 3094 грн
Фото: Тимошенко у Чернігівській області (прес-служба)

Мінімальна пенсія має бути не нижча за прожитковий мінімум, вважає Тимошенко

"Батьківщина" наполягає на тому, щоб мінімальна пенсія була не нижче за прожитковий мінімум, тобто не нижче 3094 грн, та пропонує це врахувати в бюджеті на наступний рік. Про це заявила Юлія Тимошенко під час спілкування з мешканцями с. Плиски, перебуваючи з робочим візитом у Чернігівській області, передає РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що законом передбачено мінімальний прожитковий мінімум, нижче якого не можна платити людям пенсії. Але попередня влада пішла проти закону та прав людини, адже в нас 71% пенсіонерів отримують менше 3094 грн, вважає Тимошенко.

За її словами, це протизаконно, адже сама держава визначила, якщо платити менше, людина просто не виживе, а пенсіонерам платять – і по 1300, і по 1400, і по 1600 грн.

"Якщо новий президент стоятиме на позиціях захисту людей, то він мусить притягнути їх за те, що вони 5 років людям платили менше, до кримінальної відповідальності. Вони просто винищували людей", – переконана Тимошенко.

Вона нагадала, що якраз зараз відбувається процес формування бюджету на наступний рік: "Ми запропонували зробити так, щоб бюджет передбачив той мінімальний рівень, закладений законом, і нижче якого не можна платити (якщо людина має невеликий стаж роботи)".

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Новини України пенсииБатьківщинапрожиточный минимумТимошенко
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