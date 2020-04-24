Тимошенко: парламентские следователи смогут назвать фамилии причастных к коррупции

Постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в госбюджете позволит начать аудит всех государственных финансов и начать, наконец, привлекать к ответственности виновных в коррупции. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии, которая будет тотально проверять все финансовые сделки, разберется со всеми доходами в бюджет, разберется, что делалось в государственных корпорациях в течение последнего года. И возглавит эту комиссию депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько. Ни он, ни я, ни вся наша команда - мы никому не дадим замолчать результаты работы временной следственной комиссии. Мы сможем показать, как на самом деле надо бороться с коррупцией", - подчеркнула лидер партии.

Слаженная и эффективная работа ВСК, убеждена Тимошенко, поможет разоблачить факты коррупции и незаконных сделок, направить необходимые в непростой для страны период средства в государственный бюджет и уберечь государство от долговых обязательств.

"Сегодня начнется реальная борьба с коррупцией, а не фэйковая, как все это происходило раньше. Нам нужно будет ломать весь бюрократический сопротивление, чтобы проверить, где коррупция в государственных финансах, и пополнить бюджет теми деньгами, которые сегодня нужны стране. И тогда не понадобятся международные заимствования, в том числе и от МВФ. Мы будем собирать все документы, которые покажут, кто является коррупционером, кто за этим стоит, кто сегодня незаконно берет у государства деньги, и как эти средства вернуть нашей стране", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" подаст изменения в постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в бюджете.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть это постановление с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.