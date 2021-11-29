Тимошенко: парламентская ВСК должна расследовать завышенные тарифы для населения

Лидеры депутатских фракций и групп во время заседания Согласительного совета единогласно поддержали предложение Юлии Тимошенко о рассмотрении на этой пленарной неделе проекта Постановления №6340 об образовании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать необоснованные завышенные тарифы для населения и незакачку газа по доступной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко

"Мы подали постановление о Временной следственной комиссии, чтобы расследовать деятельность "Нафтогаза", а собственно - незакачку газа в хранилища и абсолютно необоснованные тарифы, выставленные сегодня по всей стране. Проект постановления №6340 требую поставить на голосование, чтобы каждая фракция проголосовала", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, последствия бездарного управления ощущает каждая область жизни страны. Однако, по мнению политика, энергетический кризис был создан сознательно.

"Не закачать газ в газовые хранилища и не положить уголь на склады - случайностью быть не может. Это конкретная диверсия против страны, поэтому наша команда подала заявления о преступлении против тех чиновников, которые не закачали газ и не положили на склады уголь", - сообщила лидер "Батькивщины".