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Тимошенко: парламентская ВСК должна расследовать завышенные тарифы для населения

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 13:52
Тимошенко: парламентская ВСК должна расследовать завышенные тарифы для населения Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Лидеры депутатских фракций и групп во время заседания Согласительного совета единогласно поддержали предложение Юлии Тимошенко о рассмотрении на этой пленарной неделе проекта Постановления №6340 об образовании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать необоснованные завышенные тарифы для населения и незакачку газа по доступной цене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко

"Мы подали постановление о Временной следственной комиссии, чтобы расследовать деятельность "Нафтогаза", а собственно - незакачку газа в хранилища и абсолютно необоснованные тарифы, выставленные сегодня по всей стране. Проект постановления №6340 требую поставить на голосование, чтобы каждая фракция проголосовала", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, последствия бездарного управления ощущает каждая область жизни страны. Однако, по мнению политика, энергетический кризис был создан сознательно.

"Не закачать газ в газовые хранилища и не положить уголь на склады - случайностью быть не может. Это конкретная диверсия против страны, поэтому наша команда подала заявления о преступлении против тех чиновников, которые не закачали газ и не положили на склады уголь", - сообщила лидер "Батькивщины".

Как сообщалось, "Батькивщина" передала министру внутренних дел Украины заявление о преступлении относительно срыва подготовки к отопительному периоду. В политсиле уверены, искусственно созданный энергетический кризис приведет к миллиардному ущербу во всех сферах жизни страны из-за того, что властные чиновники вовремя не закачали достаточно газа и угля.

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