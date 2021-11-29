Тимошенко: парламентська ТСК має розслідувати завищені тарифи для населення

Лідери депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради одноголосно підтримали пропозицію Юлії Тимошенко про розгляд на цьому пленарному тижні проекту Постанови №6340 про утворення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме необґрунтовані завищені тарифи для населення та незакачку газу влітку за доступною ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщина" Юлії Тимошенко

"Ми подали постанову про Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати діяльність "Нафтогазу", а власне - незакачку газу в сховища й абсолютно необґрунтовані тарифи, виставлені сьогодні всій країні. Проект постанови №6340 вимагаю поставити на голосування, щоб кожна фракція проголосувала", - наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, наслідки бездарного управління відчуває кожна сфера життя країни. Однак, на переконання політика, енергетична криза була створена свідомо.

"Не закачати газ у газові сховища і не покласти вугілля на склади - випадковістю бути не може. Це конкретна диверсія проти країни, тому наша команда подала заяви про злочин проти тих посадовців, які не закачали газ та не поклали на склади вугілля", – повідомила лідер "Батьківщини".