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Тимошенко: отмену повышения цены на газ поддерживают шесть фракций

Новости » Политика    06.11.2018 - 18:24
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала парламент как можно скорее принять соответствующее постановление

Проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введении моратория на его подорожание подписали лидеры шести фракций, кроме БПП. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая инициировала рассмотрение этого вопроса в парламенте, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, данный документ (№9265) зарегистрирован в Верховной раде. Тимошенко призвала парламент как можно скорее принять это постановление, которое предусматривает отмену последнего повышения цены на газ и введение моратория на его дальнейшее подорожание.

По словам Тимошенко, сегодня миллионы людей с большой надеждой смотрят на украинский парламент.

"Люди на нас с вами, независимо от партийной принадлежности, смотрят с надеждой: если уж так поступил президент Порошенко и поднял цену на газ, то вы с ними так не поступите", - сказала она, добавив, что Рада уже начала оправдывать надежды людей, ведь соответствующий проект постановления подписали лидеры 6 фракций.

"Это абсолютное большинство. И точно наберется необходимое количество голосов, чтобы принять постановление", - заявила Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что обращение к президенту с требованием немедленно отменить решение о повышении цен на газ уже приняли более 130 местных советов на своих внеочередных заседаниях.

Тимошенко снова призвала Раду поддержать постановление об отмене повышения цены на газ Тимошенко требует от Рады немедленно отменить повышение цены на газ
Новости Украины БатькивщинаТимошенкоЦена на газ
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