Тимошенко: отмену повышения цены на газ поддерживают шесть фракций

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала парламент как можно скорее принять соответствующее постановление

Проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введении моратория на его подорожание подписали лидеры шести фракций, кроме БПП. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая инициировала рассмотрение этого вопроса в парламенте, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, данный документ (№9265) зарегистрирован в Верховной раде. Тимошенко призвала парламент как можно скорее принять это постановление, которое предусматривает отмену последнего повышения цены на газ и введение моратория на его дальнейшее подорожание.

По словам Тимошенко, сегодня миллионы людей с большой надеждой смотрят на украинский парламент.

"Люди на нас с вами, независимо от партийной принадлежности, смотрят с надеждой: если уж так поступил президент Порошенко и поднял цену на газ, то вы с ними так не поступите", - сказала она, добавив, что Рада уже начала оправдывать надежды людей, ведь соответствующий проект постановления подписали лидеры 6 фракций.

"Это абсолютное большинство. И точно наберется необходимое количество голосов, чтобы принять постановление", - заявила Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что обращение к президенту с требованием немедленно отменить решение о повышении цен на газ уже приняли более 130 местных советов на своих внеочередных заседаниях.