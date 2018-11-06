Тимошенко: скасування підвищення ціни на газ підтримують шість фракцій

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала парламент якомога швидше ухвалити відповідну постанову

Проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання підписали лідери шести фракцій, окрім БПП. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка ініціювала розгляд цього питання у парламенті, повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, наразі документ (№9265) зареєстрований у Верховній раді. Тимошенко закликала парламент якомога швидше ухвалити цю постанову, яка передбачає скасування останнього підвищення ціни на газ та запровадження мораторію на його подальше подорожчання.

За словами Тимошенко, сьогодні мільйони людей з великою надією дивляться на український парламент.

"Люди на нас з вами, незалежно від партійної приналежності, дивляться з надією: якщо вже так вчинив президент Порошенко і підняв ціну на газ, то ви з ними так не вчините", - сказала вона, додавши, що Рада вже почала виправдовувати надії людей, адже відповідний проект постанови підписали лідери 6 фракцій.

"Це абсолютна більшість. І точно набереться необхідна кількість голосів, щоб цю постанову ухвалити", - заявила Тимошенко.

Вона також звернула увагу на те, що звернення до президента з вимогою негайно скасувати рішення про підвищення цін на газ вже ухвалило понад 130 місцевих рад на своїх позачергових засіданнях.