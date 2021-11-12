Тимошенко призвала власть работать в интересах украинцев

За непрофессионализм и беспомощность власти украинцы сегодня рассчитываются своей жизнью и здоровьем. У "Батькивщины" есть план действий, необходимых для исправления ситуации, политсила будет настаивать на скорейшем его воплощении в жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко во время открытия кислородной станции в городе Сарны, приобретенной для районной больницы командой "Батькивщины".

"Сегодня по всей стране настоящая беда с кислородом и кроватями для ковидных больных. Во многих больницах, которые мы посещали по всей стране, нет ключевых противовирусных препаратов, которые нужны для того, чтобы спасти тяжелобольных. Разве не могла власть, зная, что будет третья волна, обеспечить страну кислородом? Это ведь не самое сложное производство, которое можно и нужно организовать в стране", - возмутилась Юлия Тимошенко.

Сложная ситуация, подчеркнула лидер "Батькивщины", сегодня не только в медицинской отрасли, но и во всех областях жизни страны. Усиливается это все еще и энергетическим кризисом, который не должен был бы угрожать стране с такими мощными ресурсами.

"Руководство государства говорит о том, что энергетический кризис имеет мировые масштабы, и Украина, как и все другие страны, мучается. Но это абсолютно не соответствует действительности. Потому что даже если энергетический кризис будет у всех, то у нас его быть не должно, потому что мы сами себя обеспечиваем энергоносителями на 300%. Наша генерация электроэнергии по всем мощностям вдвое больше, чем нужно всей стране. Такая же ситуация и с газом", - заверила Юлия Тимошенко.

Глава "Батькивщины" убеждена, что все нынешние кризисы - это следствие того, что страной сегодня руководят люди, не имеющие представления о том, как защищать людей, защищать страну.

"Не закупили главный противовирусный медикамент, не наладили производство кислорода - люди умирают. Сегодня цена этой никчемной политики - жизнь людей. Если еще в разгар зимы, например, Беларусь, решит не поставлять электроэнергию, то имея все мощности для самостоятельной выработки электроэнергии, останемся без света. Разве это нормально? Поэтому нужно немедленно делать выводы - либо остаемся в заложниках и будем платить жизнью украинцев за такую ​​бездарную политику, либо меняем курс и людей у ​​власти", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Политик уверена, что нужно сегодня не разбазаривать ресурсы, а вернуть стране и нормальную жизнь, и шанс жить счастливо на своей родной земле.