Тимошенко закликала владу працювати в інтересах українців

За непрофесіоналізм і безпорадність влади українці сьогодні розраховуються власним життям та здоров’ям. "Батьківщина" має план дій, необхідних для виправлення ситуації, і наполягатиме на якнайшвидшому його втіленні в життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко під час відкриття кисневої станції в місті Сарни, придбаної для районної лікарні командою "Батьківщини".

"Сьогодні по всій країні справжня біда з киснем та ліжками для ковідних хворих. У багатьох лікарнях, які ми відвідували по всій країні, немає ключових противірусних препаратів, які потрібні для того, щоб врятувати важкохворих. Хіба не могла влада, знаючи, що буде третя хвиля, забезпечити країну киснем? Це ж не найскладніше виробництво, яке можна і потрібно організувати в країні", - обурилася Юлія Тимошенко.

Складна ситуація, наголосила лідер "Батьківщини", сьогодні не лише в медичній галузі, а й в усіх сферах життя країни. Підсилюється це все ще й енергетичною кризою, яка не повинна була б загрожувати країні з такими потужними ресурсами.

"Керівництво держави каже про те, що енергетична криза має світові масштаби, й Україна, як і всі інші країни, мучиться. Але це абсолютно не відповідає дійсності. Бо навіть, якщо енергетична криза буде в усіх, то в нас її бути не повинно, бо ми самі себе забезпечуємо енергоносіями на 300%. Наша генерація електроенергії по всіх потужностях удвічі більша, ніж потрібно всій країні. Така ж ситуація і з газом", - запевнила Юлія Тимошенко.

Голова "Батьківщини" переконана, що всі теперішні кризи - це наслідок того, що країною сьогодні керують люди, які не мають уявлення про те, як захищати людей, захищати країну.

"Не закупили головний противірусний медикамент, не налагодили виробництво кисню - люди помирають. Сьогодні ціна цієї нікчемної політики - життя людей. Якщо ще у розпал зими, наприклад, Білорусь, вирішить не постачати електроенергію, то ми маючи всі потужності для самостійного вироблення електроенергії, залишимося без світла. Хіба це нормально? Тому потрібно негайно робити висновки - або залишаємося в заручниках і будемо платити життям українців за таку бездарну політику, або змінюємо курс і людей при владі", - наголосила Юлія Тимошенко.

Політик впевнена, що треба сьогодні не розбазарювати ресурси, а повернути країні і нормальне життя, і шанс жити щасливо на своїй рідній землі.