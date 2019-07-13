Тимошенко: "Ощадбанк" нагло приватизируют на глазах народа и президента

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко отметила, что клановая система пытается "перемолоть" новую власть

"Ощадбанк" нагло приватизируют на глазах народа и президента Владимира Зеленского. Об этом Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала NewsOne, передает РБК-Украина.

"Сегодня мы видим, как клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть. И если президент Зеленский не сможет изменить кредитно-финансовую политику государства, не сменит руководство Нацбанка, которое 5 лет помогало вытягивать деньги из карманов украинцев и уничтожать "средний класс", это будет означать, что старая система его победила", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что политической неопределенностью и предвыборным хаосом представители старой власти пользуются, чтобы "растянуть остатки государственного имущества и национального достояния".

В качестве примера Тимошенко привела решение правительства, которое, по ее словам, фактически готовит приватизацию "Ощадбанка".

"Это ничто иное, как отбирание ключевой стратегической собственности Украины. И это происходит на глазах у нас и нового президента, – сказала Тимошенко. – За спиной у народа государственный банк нагло переписывается в частное акционерное общество. За такими сделками обычно идет продажа акций и, похоже, к этому "Ощадбанк" уже подготовили".

Она напомнила, что речь идет о системном банке, ответственном за сохранность сбережений миллионов украинцев: "Это вопрос чрезвычайной важности, речь идет о безопасности граждан и всей страны, а на него почти не обращают внимания".