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Тимошенко: "Ощадбанк" нахабно приватизують на очах народу і президента

Новини » Політика    13.07.2019 - 21:43
Тимошенко: "Ощадбанк" нахабно приватизують на очах народу і президента
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, шо кланова система намагається "перемолоти" нову владу

"Ощадбанк" нахабно приватизують на очах народу і президента Володимира Зеленського. Про це Юлія Тимошенко заявила в прямому ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"Сьогодні ми бачимо, як кланова система намагається "перемолоти" та підпорядкувати собі нову владу. І якщо президент Зеленський не зможе змінити кредитно-фінансову політику держави, не змінить керівництво Нацбанку, яке 5 років допомагало витягувати гроші з кишень українців і нищити "середній клас", це означатиме, що стара система його перемогла", - сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" заявила, що політичною невизначеністю і передвиборчим хаосом представники старої влади користуються, для того щоб "розтягнути залишки державного майна та національного надбання".

Як приклад Тимошенко навела рішення уряду, яке, за її словами, фактично готує приватизацію "Ощадбанку".

"Це ніщо інше, як відбирання ключової стратегічної власності України. І це відбувається на очах у нас і нового президента, – сказала Тимошенко. – За спиною в народу державний банк нахабно переписується у приватне акціонерне товариство. За такими оборудками зазвичай йде продаж акцій і, схоже, до цього "Ощадбанк" вже підготували".

Вона нагадала, що йдеться про системний банк, відповідальний за збереження заощаджень мільйонів українців: "Це питання надзвичайної ваги, йдеться про безпеку громадян і всієї країни, а на нього майже не звертають уваги".

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